Kratos Defense and Security Solutions Salarios

El salario de Kratos Defense and Security Solutions va desde $33,830 en compensación total por año para un Ingeniero de Hardware en el rango bajo hasta $301,500 para un Desarrollo de Negocios en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Kratos Defense and Security Solutions. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Desarrollo de Negocios
$302K
Ingeniero de Hardware
$33.8K
Ingeniero Mecánico
$73.5K

Ingeniero de Software
$89.2K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Kratos Defense and Security Solutions es Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $301,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kratos Defense and Security Solutions es $81,347.

