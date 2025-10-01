Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Amsterdam Area en KPN totaliza €82.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de KPN. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
KPN
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Total por año
€82.1K
Nivel
L3
Base
€78.2K
Stock (/yr)
€0
Bono
€3.9K
Años en la empresa
6 Años
Años de exp.
13 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en KPN?

€142K

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en KPN in Greater Amsterdam Area está en una compensación total anual de €99,286. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en KPN para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Amsterdam Area es €88,238.

