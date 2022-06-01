Konami Gaming Salarios

El salario de Konami Gaming va desde $80,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $85,073 para un Gerente de Proyecto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Konami Gaming . Última actualización: 11/25/2025