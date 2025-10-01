Directorio de Empresas
Koddi
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Dallas Area

Koddi Ingeniero de Software Salarios en Greater Dallas Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Dallas Area en Koddi totaliza $78K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Koddi. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Koddi
Software Engineer
Fort Worth, TX
Total por año
$78K
Nivel
L1
Base
$75K
Stock (/yr)
$0
Bono
$3K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Koddi?

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Koddi in Greater Dallas Area tiene una compensación total anual de $106,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Koddi para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Dallas Area es $75,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Koddi

Empresas Relacionadas

  • Catalyte
  • ConvergeOne
  • Kore.ai
  • Curtiss-Wright
  • Modus Create
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos