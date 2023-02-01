Explorar por Diferentes Títulos
Kobold Completions is a private oilfield service company based in Calgary, Alberta. Our specialization is coil-conveyed technology for well completions with leading-edge innovation on the horizon.
Suscribite a ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más →
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.
Trabajos Destacados
Empresas Relacionadas
Otros Recursos