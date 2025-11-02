Directorio de Empresas
Kobalt Music
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Kobalt Music Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United Kingdom en Kobalt Music va desde £95K hasta £135K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kobalt Music. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

£108K - £128K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£95K£108K£128K£135K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ingeniería de Software envíos en Kobalt Music para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Kobalt Music?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Kobalt Music in United Kingdom está en una compensación total anual de £134,945. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kobalt Music para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United Kingdom es £95,048.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Kobalt Music

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Uber
  • Coinbase
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos