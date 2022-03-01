Knightscope Salarios

El salario de Knightscope va desde $130,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $231,835 para un Gerente de Programa en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Knightscope . Última actualización: 10/22/2025