Directorio de Empresas
KLDiscovery
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

KLDiscovery Salarios

El rango de salarios de KLDiscovery oscila entre $8,964 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior y $114,425 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de KLDiscovery. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $70K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Analista de Negocios
$59.7K
Tecnólogo de la Información (TI)
$9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Consultor de Gestión
$101K
Gerente de Proyecto
$114K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en KLDiscovery es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $114,425. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en KLDiscovery es $70,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para KLDiscovery

Empresas Relacionadas

  • Civis Analytics
  • eClinicalWorks
  • ABBYY
  • GoodData
  • BAO Systems
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos