Directorio de Empresas
Klangoo
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
Principales Conocimientos
  • Contribuí con algo único sobre Klangoo que pueda ser útil para otros (ej. consejos para entrevistas, elección de equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    This company specializes in Artificial Intelligence and Natural Language Processing services. Their main product, MAGNET, is an Audience Engagement Solution designed for the Media industry.

    http://www.klangoo.com
    Sitio Web
    2014
    Año de Fundación
    31
    Nº de Empleados
    $1M-$10M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

    Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscribite a ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Trabajos Destacados

      No se encontraron trabajos destacados para Klangoo

    Empresas Relacionadas

    • PayPal
    • Amazon
    • SoFi
    • Uber
    • Netflix
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos