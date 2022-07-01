Directorio de Empresas
Kitware
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Kitware Salarios

El rango de salarios de Kitware oscila entre $127,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $293,525 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Kitware. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $127K
Gerente de Ciencia de Datos
$294K
Gerente de Ingeniería de Software
$205K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Korkeimmin palkattu rooli Kitware:ssa on Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $293,525. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Kitware:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $204,820.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Kitware

Empresas Relacionadas

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Kaseya
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos