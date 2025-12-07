Directorio de Empresas
Keyfactor
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Keyfactor Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en Keyfactor va desde $119K hasta $170K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Keyfactor. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$136K - $160K
United States
Rango Común
Rango Posible
$119K$136K$160K$170K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Arquitecto de Soluciones envíos en Keyfactor para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Keyfactor?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Arquitecto de Soluciones en Keyfactor in United States está en una compensación total anual de $169,650. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Keyfactor para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $118,900.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Keyfactor

Empresas Relacionadas

  • The Predictive Index
  • Fantasy
  • Nava
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/keyfactor/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.