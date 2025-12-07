Directorio de Empresas
Kent
Kent Ingeniero Químico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Químico in India en Kent va desde ₹2.07M hasta ₹3.01M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kent. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$27K - $30.8K
India
Rango Común
Rango Posible
$23.5K$27K$30.8K$34.3K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Kent?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Químico en Kent in India está en una compensación total anual de ₹3,010,258. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kent para el puesto de Ingeniero Químico in India es ₹2,066,363.

Otros Recursos

