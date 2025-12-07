Directorio de Empresas
Kent Hospital
Kent Hospital Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United States en Kent Hospital va desde $85.5K hasta $119K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kent Hospital. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$92.7K - $112K
United States
Rango Común
Rango Posible
$85.5K$92.7K$112K$119K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Kent Hospital?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Kent Hospital in United States está en una compensación total anual de $119,480. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kent Hospital para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $85,490.

Otros Recursos

