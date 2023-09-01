Directorio de Empresas
KBTG Salarios

El rango de salarios de KBTG oscila entre $10,841 en compensación total por año para un Investigador de Experiencia de Usuario en el extremo inferior y $44,087 para un Marketing en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de KBTG. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $22.1K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Científico de Datos
Median $17.4K
Analista de Negocios
$24.9K

Marketing
$44.1K
Gerente de Producto
$30.1K
Analista de Ciberseguridad
$32.7K
Investigador de Experiencia de Usuario
$10.8K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en KBTG es Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $44,087. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en KBTG es $24,875.

