Katapult Salarios

El salario de Katapult va desde $44,428 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $214,200 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Katapult . Última actualización: 9/15/2025