  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Karsun Solutions Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Karsun Solutions totaliza $126K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Karsun Solutions. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Karsun Solutions
Frontend Software Engineer
Herndon, VA
Total por año
$126K
Nivel
Senior
Base
$126K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
8 Años
Años de exp.
12 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Karsun Solutions?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Karsun Solutions in United States está en una compensación total anual de $151,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Karsun Solutions para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $126,000.

