Kairos Power Ingeniero Mecánico Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in San Francisco Bay Area en Kairos Power totaliza $150K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kairos Power. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
Total por año
$150K
Nivel
Senior Engineer 1
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Kairos Power?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero Mecánico at Kairos Power in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $159,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kairos Power for the Ingeniero Mecánico role in San Francisco Bay Area is $105,000.

Otros Recursos