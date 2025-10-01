Directorio de Empresas
Justworks
Justworks Gerente de Producto Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in New York City Area en Justworks totaliza $200K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Justworks. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
Total por año
$200K
Nivel
Senior Products Manager
Base
$185K
Stock (/yr)
$15K
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Justworks?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

5%

AÑO 1

15%

AÑO 2

40%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Justworks, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 5% se adquiere en el 1st-AÑO (5.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.25% mensual)

  • 40% se adquiere en el 3rd-AÑO (3.33% mensual)

  • 40% se adquiere en el 4th-AÑO (3.33% mensual)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

AÑO 1

30%

AÑO 2

30%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Justworks, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 10% se adquiere en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 30% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se adquiere en el 4th-AÑO (2.50% mensual)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Preguntas Frecuentes

Justworks in New York City AreaGerente de Producto最高薪酬方案，年度總薪酬為$250,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
JustworksGerente de Producto職位 in New York City Area年度總薪酬中位數為$160,000。

