Directorio de Empresas
Jumia
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Jumia Salarios

El salario de Jumia va desde $11,940 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el rango bajo hasta $33,232 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Jumia. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $23.5K
Gerente de Producto
$33.2K
Gerente de Proyecto
$11.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Jumia is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $33,232. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jumia is $23,546.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Jumia

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Airbnb
  • Amazon
  • PayPal
  • Pinterest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos