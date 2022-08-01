Jumbo Interactive Salarios

El salario de Jumbo Interactive va desde $70,794 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $96,938 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Jumbo Interactive . Última actualización: 9/7/2025