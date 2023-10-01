Directorio de Empresas
Julius Baer
Julius Baer Salarios

El salario de Julius Baer va desde $45,074 en compensación total por año para un Banquero de Inversión en el rango bajo hasta $213,714 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Julius Baer. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $162K

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
$47.7K
Tecnólogo de la Información (TI)
$175K

Banquero de Inversión
$45.1K
Gerente de Proyecto
$167K
Gerente de Ingeniería de Software
$214K
Preguntas Frecuentes

Die bestbezahlte Position bei Julius Baer ist Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $213,714. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Julius Baer beträgt $164,568.

