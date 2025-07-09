Directorio de Empresas
JSW
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

JSW Salarios

El salario de JSW va desde $9,738 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el rango bajo hasta $99,500 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de JSW. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Asistente Administrativo
$9.7K
Ingeniero de Software
$99.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$93.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Najlepšie platenú pozíciu v JSW predstavuje Ingeniero de Software at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $99,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v JSW je $93,419.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para JSW

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Tesla
  • Facebook
  • Apple
  • Lyft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos