Johnson & Johnson
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • New York City Area

Johnson & Johnson Ingeniero de Software Salarios en New York City Area

La compensación de Ingeniero de Software in New York City Area en Johnson & Johnson va desde $81.6K por year para 23 hasta $116K por year para 24. El paquete de compensación year mediano in New York City Area totaliza $95K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Johnson & Johnson. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
23
Software Engineer(Nivel de Entrada)
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
Senior Software Engineer
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Johnson & Johnson?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Sistemas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Johnson & Johnson in New York City Area está en una compensación total anual de $122,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Johnson & Johnson para el puesto de Ingeniero de Software in New York City Area es $90,000.

