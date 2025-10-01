Directorio de Empresas
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Gerente de Producto Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in New York City Area en Johnson & Johnson totaliza $250K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Johnson & Johnson. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Johnson & Johnson
Associate Director
Newark, NJ
Total por año
$250K
Nivel
31
Base
$250K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Johnson & Johnson?

$160K

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en Johnson & Johnson in New York City Area está en una compensación total anual de $352,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Johnson & Johnson para el puesto de Gerente de Producto in New York City Area es $146,000.

