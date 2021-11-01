Javis Salarios

El salario de Javis va desde $12,363 en compensación total por año para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango bajo hasta $223,875 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Javis . Última actualización: 10/21/2025