Jaguar Land Rover
La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in United Kingdom en Jaguar Land Rover va desde £45.1K hasta £64.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jaguar Land Rover. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio

£51.7K - £60.5K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£45.1K£51.7K£60.5K£64.3K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Jaguar Land Rover?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Proyecto en Jaguar Land Rover in United Kingdom está en una compensación total anual de £64,316. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Jaguar Land Rover para el puesto de Gerente de Proyecto in United Kingdom es £45,076.

