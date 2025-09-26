La compensación total promedio de Ingeniero Eléctrico in United Kingdom en Jaguar Land Rover va desde £40.5K hasta £57.7K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jaguar Land Rover. Última actualización: 9/26/2025
Compensación Total Promedio
