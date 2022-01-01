Directorio de Empresas
Jacobs Salarios

El rango de salarios de Jacobs oscila entre $44,786 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior y $194,000 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Jacobs. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Ingeniero Civil
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Ingeniero/a de Transporte

Ingeniero/a Estructural

Ingeniero Mecánico
L1 $69.4K
L3 $108K

Gerente de Proyecto
L3 $143K
L5 $194K
Científico de Datos
Median $148K
Ingeniero Aeroespacial
Median $108K
Analista de Ciberseguridad
Median $80K
Contador
$133K
Analista de Negocios
$69.7K
Desarrollo de Negocios
$85.2K
Ingeniero Químico
$84.6K
Ingeniero Eléctrico
$60.2K
Ingeniero Geológico
$70.6K
Ingeniero de Hardware
$137K
Tecnólogo de la Información (TI)
$70.4K
Consultor de Gestión
$124K
Ingeniero de MEP
$129K
Gerente de Producto
$98.5K
Gerente de Programa
$146K
Ventas
$44.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$176K
Arquitecto de Soluciones
$184K

Arquitecto/a de Datos

Preguntas Frecuentes

