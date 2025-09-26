Directorio de Empresas
Jackson National Life Insurance Company
Jackson National Life Insurance Company Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en Jackson National Life Insurance Company va desde $64K hasta $93.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jackson National Life Insurance Company. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio

$73.5K - $83.7K
United States
Rango Común
Rango Posible
$64K$73.5K$83.7K$93.2K
Rango Común
Rango Posible

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Jackson National Life Insurance Company?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Analista de Datos at Jackson National Life Insurance Company in United States sits at a yearly total compensation of $93,220. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jackson National Life Insurance Company for the Analista de Datos role in United States is $63,990.

