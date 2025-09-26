Directorio de Empresas
Jabil
Jabil Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in Taiwan en Jabil va desde NT$1.25M por year para Software Engineer II hasta NT$1.63M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Taiwan totaliza NT$1.4M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jabil. Última actualización: 9/26/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Junior Software Engineer
(Nivel de Entrada)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Jabil?

Preguntas Frecuentes

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Ingeniero de Software la Jabil in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$2,833,786. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Jabil pentru rolul de Ingeniero de Software in Taiwan este NT$1,193,556.

Otros Recursos