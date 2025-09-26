La compensación de Ingeniero de Software in Taiwan en Jabil va desde NT$1.25M por year para Software Engineer II hasta NT$1.63M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Taiwan totaliza NT$1.4M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jabil. Última actualización: 9/26/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
