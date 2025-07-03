Itau Salarios

El salario de Itau va desde $6,378 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $80,277 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Itau . Última actualización: 11/22/2025