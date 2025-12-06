iQIYI Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in Taiwan en iQIYI va desde NT$756K hasta NT$1.04M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de iQIYI. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio $26.8K - $31.8K Taiwan Rango Común Rango Posible $24.7K $26.8K $31.8K $33.8K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Analista de Datos envíos en iQIYI para desbloquear! Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en iQIYI ?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscribite a Analista de Datos ofertas verificadas . Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más → Ingresá tu Email Ingresá tu Email Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.