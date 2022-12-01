Investec Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Investec oscila entre $21,164 en compensación total por año para un Banquero de Inversión en el extremo inferior y $158,746 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Investec. Última actualización: 8/13/2025

$160K

Analista de Datos
$72.4K
Científico de Datos
$92.4K
Banquero de Inversión
$21.2K

Marketing
$125K
Diseñador de Producto
$65.2K
Gerente de Proyecto
$42.2K
Ingeniero de Software
$81K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
Arquitecto de Soluciones
$53.8K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Investec is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $158,746. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Investec is $72,417.

