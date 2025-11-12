Directorio de Empresas
Intuit
Intuit Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Canada

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Canada en Intuit va desde CA$107K por year para Software Engineer 1 hasta CA$307K por year para Staff Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Canada totaliza CA$166K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intuit. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Software Engineer 1
(Nivel de Entrada)
CA$107K
CA$93K
CA$9.5K
CA$4.2K
Software Engineer 2
CA$148K
CA$120K
CA$23.1K
CA$5.3K
Senior Software Engineer
CA$225K
CA$145K
CA$63.9K
CA$15.8K
Staff Software Engineer
CA$307K
CA$177K
CA$93.4K
CA$36.7K
Ver 4 Más Niveles
Block logo
+CA$81.2K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Intuit, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Intuit in Canada está en una compensación total anual de CA$307,104. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intuit para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Canada es CA$178,771.

Otros Recursos