La compensación de Ingeniero de Software Backend in Israel en Intuit va desde ₪476K por year para Software Engineer 2 hasta ₪433K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Israel totaliza ₪474K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intuit. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Software Engineer 1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Software Engineer 2
₪476K
₪374K
₪63.1K
₪38.6K
Senior Software Engineer
₪433K
₪279K
₪99.8K
₪54K
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Intuit, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)