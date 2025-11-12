La compensación de Diseñador UX in India en Intuit va desde ₹4.04M por year para Product Designer 2 hasta ₹6.69M por year para Senior Product Designer. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹3.86M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intuit. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Product Designer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Product Designer 2
₹4.04M
₹2.78M
₹1M
₹254K
Senior Product Designer
₹6.69M
₹4.62M
₹1.46M
₹602K
Staff Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Intuit, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)