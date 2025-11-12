Directorio de Empresas
Intuit
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Diseñador UX

  • Canada

Intuit Diseñador UX Salarios en Canada

La compensación de Diseñador UX in Canada en Intuit va desde CA$143K por year para Product Designer 2 hasta CA$224K por year para Staff Product Designer. El paquete de compensación year mediano in Canada totaliza CA$218K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intuit. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Product Designer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Designer 2
CA$143K
CA$116K
CA$15.6K
CA$11.6K
Senior Product Designer
CA$207K
CA$139K
CA$51.7K
CA$16.5K
Staff Product Designer
CA$224K
CA$141K
CA$64.8K
CA$17.9K
Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Intuit, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Diseñador UX en Intuit in Canada está en una compensación total anual de CA$508,487. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intuit para el puesto de Diseñador UX in Canada es CA$218,216.

Otros Recursos