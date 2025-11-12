Directorio de Empresas
Intuit
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Diseñador de Interacción

Intuit Diseñador de Interacción Salarios

La compensación de Diseñador de Interacción in United States en Intuit va desde $156K por year hasta $277K. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $235K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intuit. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$234K
$163K
$51.8K
$18.6K
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Intuit, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Diseñador de Producto ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Diseñador de Interacción en Intuit in United States está en una compensación total anual de $277,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intuit para el puesto de Diseñador de Interacción in United States es $230,000.

