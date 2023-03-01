Directorio de Empresas
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Salarios

El rango de salarios de Intesa Sanpaolo oscila entre $15,558 en compensación total por año para un Analista Financiero en el extremo inferior y $93,254 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Intesa Sanpaolo. Última actualización: 8/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $47.7K

Ingeniero/a de Software Backend

Analista Financiero
$15.6K
Recursos Humanos
$81.1K

Gerente de Proyecto
$85.7K
Analista de Ciberseguridad
$80.1K
Arquitecto de Soluciones
$93.3K
Escritor Técnico
$39.8K
Preguntas Frecuentes

Den høyest betalende rollen rapportert hos Intesa Sanpaolo er Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $93,254. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Intesa Sanpaolo er $80,056.

