International SOS Salarios

El salario de International SOS va desde $70,614 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $150,000 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de International SOS. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Ventas
Median $150K
Científico de Datos
$70.6K
Tecnólogo de la Información (TI)
$94.1K

Gerente de Programa
$74.6K
Gerente de Proyecto
$127K
Preguntas Frecuentes

International SOS的年度总薪酬中位数为$94,063。

