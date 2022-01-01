Directorio de Empresas
Interactive Brokers
Interactive Brokers Salarios

El salario de Interactive Brokers va desde $11,558 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango bajo hasta $400,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Interactive Brokers. Última actualización: 11/25/2025

Ingeniero de Software
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Ciberseguridad
Median $280K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

68 30
68 30
Operaciones de Negocio
$109K
Analista de Datos
$116K
Científico de Datos
$132K
Recursos Humanos
$85.4K
Tecnólogo de la Información (TI)
$11.6K
Legal
$106K
Marketing
$106K
Diseñador de Producto
$174K
Gerente de Producto
$99.5K
Gerente de Proyecto
$189K
Cronograma de Adquisición

10%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

15%

AÑO 5

15%

AÑO 6

15%

AÑO 7

Tipo de Acciones
RSU

En Interactive Brokers, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 7 años:

  • 10% se adquiere en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 5th-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 6th-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 7th-AÑO (15.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Interactive Brokers es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $400,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Interactive Brokers es $160,026.

