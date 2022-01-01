Interactive Brokers Salarios

El salario de Interactive Brokers va desde $11,558 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango bajo hasta $400,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Interactive Brokers. Última actualización: 11/25/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
En Interactive Brokers, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 7 años:
10% se adquiere en el 1st-AÑO (10.00% anual)
15% se adquiere en el 2nd-AÑO (15.00% anual)
15% se adquiere en el 3rd-AÑO (15.00% anual)
15% se adquiere en el 4th-AÑO (15.00% anual)
15% se adquiere en el 5th-AÑO (15.00% anual)
15% se adquiere en el 6th-AÑO (15.00% anual)
15% se adquiere en el 7th-AÑO (15.00% anual)
