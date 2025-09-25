Directorio de Empresas
Interac
  • Salarios
  • Cybersecurity Analyst

  • Todos los Salarios de Cybersecurity Analyst

Interac Cybersecurity Analyst Salarios

El paquete de compensación mediano de Cybersecurity Analyst en Interac totaliza CA$114K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Interac. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Interac
Cybersecurity Analyst
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$114K
Nivel
hidden
Base
CA$104K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$10.4K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Interac?

CA$225K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

