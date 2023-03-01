Directorio de Empresas
Interac
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Interac Salarios

El rango de salarios de Interac oscila entre $54,953 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior y $100,269 para un Analista de Ciberseguridad en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Interac. Última actualización: 8/10/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $87.1K
Gerente de Producto
Median $60K
Científico de Datos
$65.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tecnólogo de la Información (TI)
$55K
Gerente de Programa
$81.1K
Analista de Ciberseguridad
$100K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Interac es Analista de Ciberseguridad at the Common Range Average level con una compensación total anual de $100,269. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Interac es $73,280.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Interac

Empresas Relacionadas

  • Databricks
  • Square
  • Stripe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos