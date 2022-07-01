Intellum Salarios

El salario de Intellum va desde $99,615 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $182,408 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Intellum . Última actualización: 11/25/2025