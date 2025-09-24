Directorio de Empresas
Intelliswift Software
Intelliswift Software Consultor de Gestión Salarios

La compensación total promedio de Consultor de Gestión in India en Intelliswift Software va desde ₹491K hasta ₹701K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intelliswift Software. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

₹563K - ₹659K
India
Rango Común
Rango Posible
₹491K₹563K₹659K₹701K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Consultor de Gestión envíos en Intelliswift Software para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

¿Cuáles son los niveles profesionales en Intelliswift Software?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Consultor de Gestión en Intelliswift Software in India está en una compensación total anual de ₹701,072. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intelliswift Software para el puesto de Consultor de Gestión in India es ₹491,349.

