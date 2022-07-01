Directorio de Empresas
IntelliGenesis
IntelliGenesis Salarios

El rango de salarios de IntelliGenesis oscila entre $94,525 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior y $167,160 para un Analista de Ciberseguridad en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de IntelliGenesis. Última actualización: 8/10/2025

$160K

Científico de Datos
Median $126K
Tecnólogo de la Información (TI)
$94.5K
Analista de Ciberseguridad
$167K

Ingeniero de Software
$167K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at IntelliGenesis is Analista de Ciberseguridad at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $167,160. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at IntelliGenesis is $146,415.

