IntelliGenesis Salarios

El rango de salarios de IntelliGenesis oscila entre $94,525 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior y $167,160 para un Analista de Ciberseguridad en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de IntelliGenesis . Última actualización: 8/10/2025