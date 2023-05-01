IntelliBoard Salarios

El salario de IntelliBoard va desde $39,800 en compensación total por año para un Ingeniero de Ventas en el rango bajo hasta $45,900 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de IntelliBoard . Última actualización: 11/24/2025