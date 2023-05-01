Directorio de Empresas
IntelliBoard
IntelliBoard Salarios

El salario de IntelliBoard va desde $39,800 en compensación total por año para un Ingeniero de Ventas en el rango bajo hasta $45,900 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de IntelliBoard. Última actualización: 11/24/2025

Ingeniero de Ventas
$39.8K
Arquitecto de Soluciones
$45.9K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en IntelliBoard es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $45,900. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en IntelliBoard es $42,850.

Otros Recursos

