Integral Ad Science
Integral Ad Science Salarios

El rango de salarios de Integral Ad Science oscila entre $105,525 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior y $320,390 para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Integral Ad Science. Última actualización: 8/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $175K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $165K
Tecnólogo de la Información (TI)
$320K

Ventas
$106K
Gerente de Ingeniería de Software
$269K
Arquitecto de Soluciones
$159K
Gerente de Programa Técnico
$131K
Investigador de Experiencia de Usuario
$109K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Integral Ad Science is Tecnólogo de la Información (TI) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $320,390. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Integral Ad Science is $162,100.

