Intapp
Intapp Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in United Kingdom en Intapp va desde £44.8K hasta £65.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intapp. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

£50.9K - £59.1K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£44.8K£50.9K£59.1K£65.1K
Rango Común
Rango Posible

£121K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Intapp, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Contador en Intapp in United Kingdom está en una compensación total anual de £65,077. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intapp para el puesto de Contador in United Kingdom es £44,843.

