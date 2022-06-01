Directorio de Empresas
Intapp
Intapp Salarios

El rango de salarios de Intapp oscila entre $72,507 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior y $233,825 para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Intapp. Última actualización: 8/10/2025

$160K

Diseñador de Producto
Median $108K
Gerente de Producto
Median $144K
Contador
$72.5K

Tecnólogo de la Información (TI)
$234K
Marketing
$102K
Gerente de Diseño de Producto
$95.5K
Gerente de Proyecto
$164K
Ventas
$120K
Ingeniero de Software
$119K
Gerente de Ingeniería de Software
$129K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Intapp, las Concesiones de acciones/participaciones están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Intapp es Tecnólogo de la Información (TI) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $233,825. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Intapp es $119,799.

Otros Recursos